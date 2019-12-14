Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 07:57
Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
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