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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:57

  Sain_повернувся написав:Flamingo дякую за інфу. Велику суму вносили? Хочу айрон депозит відкрити на 20к у.о., цікаво чи не буде проблем при такій сумі (тимчасового замороження коштів по Фін моніторингу)
Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
Flamingo
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