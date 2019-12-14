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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 07:57

  Sain_повернувся написав:Flamingo дякую за інфу. Велику суму вносили? Хочу айрон депозит відкрити на 20к у.о., цікаво чи не буде проблем при такій сумі (тимчасового замороження коштів по Фін моніторингу)
Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:29

А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:39

  kreuz написав:А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...

з жовтня так...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:43

  velvet написав:
  kreuz написав:А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...

з жовтня так...

В мене точно ні, бо транзитую через Моньку частенько, але такого раніше не помічав...

А Ви у Форвард через представника у Елмі не заходили ще?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:14

velvet дивно. Кидаю п2п по кілька разів на тиждень, не бачив раніше що б писало від кого... Лише якщо в межах банку було імя відправника
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:32

Импри об этом ещё в октябре писал.

  IMPRINTER написав:господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.

раньше было

MONODirect(MONO011)
а теперь
IVANOV IVAN(MONO011)

:shock:

по мастеру торговая точка анонимная MONODirect(MONO011)
по визам - теперь пишет вашу вамилию и имя
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:36

Re: Monobank

  kreuz написав:А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...

За прошлую неделю переводил p2p на карты 2 банков. Информации об отправителе ни там, ни там не отображается. А вот в переводах на карту еще одного банка информация об отправителе есть и сейчас и в октябре была (до того не знаю, карту только в октябре оформил). Но имя и фамилия, похоже, берутся не с карты, а транслитерируются, потому что написание имени отличается от того, что написано на карте, а вот по текущим правилам транслитерации было бы как раз так, как отображается.

UPD с учетем предыдущего комментария. Да, у меня как раз 2 первые MC (без имени), а третья - Visa (с именем).
ingtrans
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