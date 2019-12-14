Додано: Нед 15 гру, 2019 12:36

kreuz написав: А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність... А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...

За прошлую неделю переводил p2p на карты 2 банков. Информации об отправителе ни там, ни там не отображается. А вот в переводах на карту еще одного банка информация об отправителе есть и сейчас и в октябре была (до того не знаю, карту только в октябре оформил). Но имя и фамилия, похоже, берутся не с карты, а транслитерируются, потому что написание имени отличается от того, что написано на карте, а вот по текущим правилам транслитерации было бы как раз так, как отображается.UPD с учетем предыдущего комментария. Да, у меня как раз 2 первые MC (без имени), а третья - Visa (с именем).