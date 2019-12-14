Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 07:57
Не - я "за буйки" стараюсь не заплывать нигде. Разве что на короткое время в одном из банков, для получения определенных плюх, но не для "айрона"
Додано: Нед 15 гру, 2019 11:29
А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:39
з жовтня так...
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Додано: Нед 15 гру, 2019 11:43
В мене точно ні, бо транзитую через Моньку частенько, але такого раніше не помічав...
А Ви у Форвард через представника у Елмі не заходили ще?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 12:14
velvet дивно. Кидаю п2п по кілька разів на тиждень, не бачив раніше що б писало від кого... Лише якщо в межах банку було імя відправника
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:32
Импри об этом ещё в октябре писал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:36
Re: Monobank
За прошлую неделю переводил p2p на карты 2 банков. Информации об отправителе ни там, ни там не отображается. А вот в переводах на карту еще одного банка информация об отправителе есть и сейчас и в октябре была (до того не знаю, карту только в октябре оформил). Но имя и фамилия, похоже, берутся не с карты, а транслитерируются, потому что написание имени отличается от того, что написано на карте, а вот по текущим правилам транслитерации было бы как раз так, как отображается.
UPD с учетем предыдущего комментария. Да, у меня как раз 2 первые MC (без имени), а третья - Visa (с именем).
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:10
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 15 гру, 2019 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 13:11
Не, мы тут на финансовом форуме не понимаем, зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты и свободный обмен гривны на валюту
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Додано: Нед 15 гру, 2019 13:26
А разве срочные банковские депозиты являются заменой свободных средств?
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