А разве кто то говорил о замене? Речь шла о целесообразности и финансовой оптимальности
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:34
А разве кто то говорил о замене? Речь шла о целесообразности и финансовой оптимальности
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Додано: Нед 15 гру, 2019 13:51
Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозите
Но целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.
И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:59
Не то что намекает, а прямо утверждает, что держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
"Что то возможно срочно купить в сумме миллиона" - для этого держать свободную гривну...
ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 15 гру, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:05
Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:08
Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:14
Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.
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