RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624>
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:34

  ingtrans написав:А разве срочные банковские депозиты являются заменой свободных средств?

А разве кто то говорил о замене? Речь шла о целесообразности и финансовой оптимальности ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10072
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:51

Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозите
  Stringer написав:зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты

Но целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.
И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:59

  ingtrans написав:Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозите
  Stringer написав:зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты

Но целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.
И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.

Не то что намекает, а прямо утверждает, что держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
"Что то возможно срочно купить в сумме миллиона" - для этого держать свободную гривну...
ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 15 гру, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10072
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:05

Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:08

  ingtrans написав:Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.

Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты ;-)
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц :mrgreen:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10072
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:14

  Stringer написав:
  ingtrans написав:Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.

Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты ;-)
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц :mrgreen:

Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:30

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.

Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты ;-)
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц :mrgreen:

Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.

Ну мы же тут обсуждаем, зачем держать в свободном доступе гривну, помимо глобуса и форварда - под 10% в моне :mrgreen: и удивляемся, что читатели этого форума не могут найти вариантов получше 8)
но удивляемся не все, для вас такое приемлемо - ясно понятно ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10072
З нами з: 23.01.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:36

Завод в США может продавать презервативы по очень дешёвой цене, можно разу купить много. Сейчас интересные варианты дорогие, в внезапно могут быть по дешевле.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 22.12.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:43

Re: Monobank

Є ще спекуляція бітками...
Та й не для всіх тут мабуть мільон гриш то така сума що за тиждень не витратиш, чом би мультимільйонерам і не почитати фінфорум :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8409
З нами з: 15.04.09
Подякував: 458 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:51

  Stringer написав:
  ingtrans написав:Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.

Ну мы же тут обсуждаем, зачем держать в свободном доступе гривну, помимо глобуса и форварда - под 10% в моне :mrgreen: и удивляемся, что читатели этого форума не могут найти вариантов получше 8)
но удивляемся не все, для вас такое приемлемо - ясно понятно ;-)


Да ладно. Фраза
  Stringer написав:зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи

ставит под сомнение саму идею иметь крупную сумму в свободном доступе, а не хранение свободных средств на карте monobank. И я понимаю, что крупная сумма в свободном доступе может понадобится в определенных условиях, в которых срочные депозиты будут не самой удачной альтернативой.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1621162216231624>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, ingtrans, patrikk, valya, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14615)
15.12.2019 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.