Додано: Нед 15 гру, 2019 13:51

Stringer написав: зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты

Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозитеНо целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.