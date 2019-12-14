|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:34
ingtrans написав:
А разве срочные банковские депозиты являются заменой свободных средств?
А разве кто то говорил о замене? Речь шла о целесообразности и финансовой оптимальности
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10072
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:51
Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозите
Stringer написав:
зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты
Но целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.
И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:59
ingtrans написав:
Как по мне, следующая фраза как раз как бы намекает, что можно деньги хранить не в свободном доступе, а на срочном депозите
Stringer написав:
зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты
Но целевое назначение у этих способов хранения совершенное разное, что меня и удивило.
И недавний пример из личного опыта, когда приходилось держать достаточно крупную сумму (далеко не 400к,правда) в свободном доступе. Брат собирался купить подержанную машину, неспешно искал, а собственных средств ему не хватало. А деньги могли понадобиться как завтра, так и через полгода. Приходилось держать нужную сумму в свободном доступе. Кто его знает, какие там цели хранения этих 400к у их владельца.
Не то что намекает, а прямо утверждает, что держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
"Что то возможно срочно купить в сумме миллиона" - для этого держать свободную гривну...
ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума
Востаннє редагувалось Stringer
в Нед 15 гру, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10072
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:05
Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:08
ingtrans написав:
Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10072
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:14
Stringer написав: ingtrans написав:
Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц
Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:30
ingtrans написав: Stringer написав: ingtrans написав:
Квартиры и подороже стоят, а поиск подходящего варианта иногда затягивается на многие месяцы.
Вот и я написал, что для этого существуют срочные депозиты и свободный обмен валюты
Кстати, срочные депозиты в гривне в нашей стране можно заключать не только на годы, но и на 1 месяц
Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.
Ну мы же тут обсуждаем, зачем держать в свободном доступе гривну, помимо глобуса и форварда - под 10% в моне
и удивляемся, что читатели этого форума не могут найти вариантов получше
но удивляемся не все, для вас такое приемлемо - ясно понятно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10072
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:36
Завод в США может продавать презервативы по очень дешёвой цене, можно разу купить много. Сейчас интересные варианты дорогие, в внезапно могут быть по дешевле.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:43
Є ще спекуляція бітками...
Та й не для всіх тут мабуть мільон гриш то така сума що за тиждень не витратиш, чом би мультимільйонерам і не почитати фінфорум
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8409
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:51
Stringer написав: ingtrans написав:
Вот только ставки по 1-месячным депозитам, как правило, проигрывают ставкам на свободные средства по картам того же Форварда и Глобуса, а 3 и больше месяцев продавец, возможно, ждать не захочет.
Ну мы же тут обсуждаем, зачем держать в свободном доступе гривну, помимо глобуса и форварда - под 10% в моне
и удивляемся, что читатели этого форума не могут найти вариантов получше
но удивляемся не все, для вас такое приемлемо - ясно понятно
Да ладно. Фраза
Stringer написав:
зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи
ставит под сомнение саму идею иметь крупную сумму в свободном доступе, а не хранение свободных средств на карте monobank. И я понимаю, что крупная сумма в свободном доступе может понадобится в определенных условиях, в которых срочные депозиты будут не самой удачной альтернативой.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|