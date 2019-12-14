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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:00

ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано :mrgreen:
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет :mrgreen:
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:27

  Stringer написав:ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано :mrgreen:
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет :mrgreen:
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит ;-)

Я полагаю, что:
1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).
2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.

А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе
  Stringer написав:держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.

и особенно
  Stringer написав:ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума

Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм. :)
ingtrans
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