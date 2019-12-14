Stringer написав:ingtrans
многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит
Я полагаю, что:
1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).
2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.
А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе
Stringer написав:
держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
и особенно
Stringer написав:
ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума
Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм.