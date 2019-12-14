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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1621162216231624 Додано: Нед 15 гру, 2019 15:00 ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.

Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано

каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет

И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправданокаждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляетИ совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 10072 З нами з: 23.01.13 Подякував: 292 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 15:27 Stringer написав: ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.

Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано

каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет

И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправданокаждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляетИ совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит

Я полагаю, что:

1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).

2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.



А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе

Stringer написав: держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах. держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.

и особенно

Stringer написав: ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума

Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм. Я полагаю, что:1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духеи особенноБез знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм. ingtrans

Повідомлень: 251 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 15:57 Re: Monobank А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения? ingtrans

Повідомлень: 251 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 16:08 ingtrans написав: А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения? А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?

При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить

Это при падающей гривне - доплачивал клиент При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатитьЭто при падающей гривне - доплачивал клиент Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9963 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6449 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 гру, 2019 16:19 Вкладчик1234 написав: ingtrans написав: А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения? А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?

При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить

Это при падающей гривне - доплачивал клиент При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатитьЭто при падающей гривне - доплачивал клиент

Ну значит последние пару лет я попадал на падение гривны

А если серьёзно, то если в результате двойной конвертации получилась бы сумма меньше, чем та, которую я видел на экране во время покупки, то я бы ожидал, что спишут именно эту меньшую сумму. Ну значит последние пару лет я попадал на падение гривныА если серьёзно, то если в результате двойной конвертации получилась бы сумма меньше, чем та, которую я видел на экране во время покупки, то я бы ожидал, что спишут именно эту меньшую сумму. ingtrans

Повідомлень: 251 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1621162216231624 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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