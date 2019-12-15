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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:00

ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано :mrgreen:
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет :mrgreen:
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит ;-)
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:27

  Stringer написав:ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм.
Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано :mrgreen:
каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет :mrgreen:
И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит ;-)

Я полагаю, что:
1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные).
2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.

А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе
  Stringer написав:держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.

и особенно
  Stringer написав:ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума

Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм. :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:57

Re: Monobank

А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:08

  ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?

При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить :)
Это при падающей гривне - доплачивал клиент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:19

  Вкладчик1234 написав:
  ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?

При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить :)
Это при падающей гривне - доплачивал клиент

Ну значит последние пару лет я попадал на падение гривны :)
А если серьёзно, то если в результате двойной конвертации получилась бы сумма меньше, чем та, которую я видел на экране во время покупки, то я бы ожидал, что спишут именно эту меньшую сумму.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:15

  ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?

В какой валюте картой платили на сайте?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:19

Re: Monobank

  Искатель написав:В какой валюте картой платили на сайте?

В гривне. Вылет из Харькова.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 22:34

  J написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? :)
Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к :mrgreen:

Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи :D


  Stringer написав:Не, мы тут на финансовом форуме не понимаем, зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты и свободный обмен гривны на валюту :mrgreen:


Банки так делают , депозитные сертификаты нбу овернайт. Нерезиденты без фин шмона и без налога. И плечи берут кредитные , коротые, позволяет выйти из овгз через банкротство . Если 110.000.000грн овгз поменяют на бакс, то курс будет улетать .

Только клиенты, олени, берут срочные депо и их обвиняют что они пользуются кред лимитом :)
proftpd66
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