Stringer написав:ingtrans многие считают, что и в трехлитровой банке держать гривны норм. Вы полагаете, что свыше лимона держать на свободных счётах оправдано каждому как говорится своё, но вот лично меня это удивляет И совсем непонятно, почему это мое удивление вас так беспокоит
Я полагаю, что: 1. Держать крупную сумму в свободном доступе при определенных обстоятельствах может иметь смысл (простые примеры привел, наверное, могут быть и более сложные). 2. Срочные (особенно долгосрочные) депозиты при тех же определенных обстоятельствах не могут служить полноценной заменой свободным средствам.
А беспокоит Ваше удивление, потому что не нравятся заявления в духе
Stringer написав:держать гривну в свободном доступе в сумме свыше миллиона на семью - нецелесообразно ни при каких обстоятельствах.
и особенно
Stringer написав:ну даже не знаю как такие мысли можно совмещать с чтением этого форума
Без знания конкретных обстоятельств владельца средств они выглядят слишком безапеляционными. Хотя, возможно, до 400к+ на человека тут дошли в результате чисто словесной эскалации сумм.
А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить Это при падающей гривне - доплачивал клиент
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
При укрепляющейся гривне моно должен тогда доплатить Это при падающей гривне - доплачивал клиент
Ну значит последние пару лет я попадал на падение гривны А если серьёзно, то если в результате двойной конвертации получилась бы сумма меньше, чем та, которую я видел на экране во время покупки, то я бы ожидал, что спишут именно эту меньшую сумму.
ingtrans написав:А не менялись ли в последнее время правила по двойной конвертации? Раньше комиссию за двойную конвертацию сумм до 80 евро в эквиваленте monobank брал на себя, а для бОльших сумм комиссия ложилась на пользователя. Покупал на этой неделе билеты у Wizzair на сумму порядка 180 евро в эквиваленте - оплата копейка в копейку без двойной конвертации. До того покупал в середине октября на сумму порядка 120 евро - комиссия была. Или это у Wizzair какие-то изменения?
Искатель написав:Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а?
Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к
Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи
Stringer написав:Не, мы тут на финансовом форуме не понимаем, зачем держать свободную гривну более 400000 на какого члена семьи, если существуют срочные банковские депозиты и свободный обмен гривны на валюту
Банки так делают , депозитные сертификаты нбу овернайт. Нерезиденты без фин шмона и без налога. И плечи берут кредитные , коротые, позволяет выйти из овгз через банкротство . Если 110.000.000грн овгз поменяют на бакс, то курс будет улетать .
Только клиенты, олени, берут срочные депо и их обвиняют что они пользуются кред лимитом
kreuz написав:А тим часом, колеги, Монька став підписувати р2р, тому отримувач тепер знатиме, від кого грошенята. Виглядає як напис на картці SHEVCHENKO TARAS. Прощавай, анонімність...
За прошлую неделю переводил p2p на карты 2 банков. Информации об отправителе ни там, ни там не отображается. А вот в переводах на карту еще одного банка информация об отправителе есть и сейчас и в октябре была (до того не знаю, карту только в октябре оформил). Но имя и фамилия, похоже, берутся не с карты, а транслитерируются, потому что написание имени отличается от того, что написано на карте, а вот по текущим правилам транслитерации было бы как раз так, как отображается.
UPD с учетем предыдущего комментария. Да, у меня как раз 2 первые MC (без имени), а третья - Visa (с именем).
Передивився усі картки-отримувачі, від кого видно лише в Альфі (Віза), а в Приваті й А не видно (ані на Візах, ані на МС). В Укрсибі (МС) та ОТР (Віза) не видно також. ПУМБою я тягну тепер, а не штовхаю, тому тут невідомо. 25 вересня й в Альфі не видно було, а в жовтні вже й справді було видно, але я пропустив, бо приходило на Вібер та ще й не мій...
Не дуже схоже на те, що саме Віза є тією ознакою прозорості, втім хтозна...
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Sain_повернувся написав:Друзі, хто поповнював валютний депозит в касі по КОДу, при поповненні видають якийсь документ підтверджуючий внесення коштів? Як за швидко в додатку оновлюється інфа про те що кошти внесені?
Я не пополнял а только открывал по коду в кассе. Но документ по любому выдают - не помню точно название - "заява на переказ готівки" кажись. Депо в приложухе сразу стал активным сразу после пополнения