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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1622162316241625
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:41

Flamingo дякую за інфу. Плюсанув 8)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:58

Реестр должников заработал?

Какие ограничения накладывает?
ЗЫ мопед не мойЗображення
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:08

Skiw

говорил же, лучше презервативы возить с помощью UKR EXIM BANK. Это убийца котов :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:14

Monobank

  proftpd66 написав:Skiw

говорил же, лучше презервативы возить с помощью UKR EXIM BANK. Это убийца котов :)

Повторяю - мопед не мой.
Спрашивает один из друзей, кого я на моно присадил. На момент получения карты (больше года назад) арест уже был в исполнительной службе.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:18

Skiw

передай ему что мы передали что лучше возить презы с помощью UKR EXIM BANK. Или взять карту шарика оформить на бомжа.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:19

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто поповнював валютний депозит в касі по КОДу, при поповненні видають якийсь документ підтверджуючий внесення коштів? Як за швидко в додатку оновлюється інфа про те що кошти внесені?

Sain_повернувся, я пополнял действующий валютный депозит по коду. Дают стандартную квитанцию с назначением платежа "Переказ коштів на депозит згідно з договором, ПІБ, ІПН". В течение 10 минут где-то инфа обновляется.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:51

  Skiw написав:Какие ограничения накладывает?
ЗЫ мопед не мойЗображення

Вобщем Моня скатился в полное гуано. Будет грустно если вся БСУ перейдёт на Монины рельсы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:55

Фантом

причем тут моно? можно для баловства открыть в той же Польше. Если человек специально имеет долг и открыл в банке счет.
proftpd66
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