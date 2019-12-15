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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:58
Реестр должников заработал?
Skiw
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:08
Skiw
говорил же, лучше презервативы возить с помощью UKR EXIM BANK. Это убийца котов
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:14
Monobank
Повторяю - мопед не мой.
Спрашивает один из друзей, кого я на моно присадил. На момент получения карты (больше года назад) арест уже был в исполнительной службе.
Skiw
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:18
Skiw
передай ему что мы передали что лучше возить презы с помощью UKR EXIM BANK. Или взять карту шарика оформить на бомжа.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:19
Sain_повернувся, я пополнял действующий валютный депозит по коду. Дают стандартную квитанцию с назначением платежа "Переказ коштів на депозит згідно з договором, ПІБ, ІПН". В течение 10 минут где-то инфа обновляется.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:51
Вобщем Моня скатился в полное гуано. Будет грустно если вся БСУ перейдёт на Монины рельсы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:55
Фантом
причем тут моно? можно для баловства открыть в той же Польше. Если человек специально имеет долг и открыл в банке счет.
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