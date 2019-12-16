Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:41
Flamingo
дякую за інфу. Плюсанув
Sain_повернувся
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:58
Какие ограничения накладывает?
ЗЫ мопед не мой
Skiw
Skiw
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:08
Skiw
говорил же, лучше презервативы возить с помощью UKR EXIM BANK. Это убийца котов
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:14
proftpd66 написав: Skiw
говорил же, лучше презервативы возить с помощью UKR EXIM BANK. Это убийца котов
Повторяю - мопед не мой.
Спрашивает один из друзей, кого я на моно присадил. На момент получения карты (больше года назад) арест уже был в исполнительной службе.
Skiw
Skiw
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:18
Skiw передай ему что мы передали что лучше возить презы с помощью UKR EXIM BANK. Или взять карту шарика оформить на бомжа.
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:19
Sain_повернувся написав:
Друзі, хто поповнював валютний депозит в касі по КОДу, при поповненні видають якийсь документ підтверджуючий внесення коштів? Як за швидко в додатку оновлюється інфа про те що кошти внесені?
Sain_повернувся
, я пополнял действующий валютный депозит по коду. Дают стандартную квитанцию с назначением платежа "Переказ коштів на депозит згідно з договором, ПІБ, ІПН". В течение 10 минут где-то инфа обновляется.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:51
Skiw написав:
Какие ограничения накладывает?
ЗЫ мопед не мой
Вобщем Моня скатился в полное гуано. Будет грустно если вся БСУ перейдёт на Монины рельсы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:55
Фантом причем тут моно? можно для баловства открыть в той же Польше. Если человек специально имеет долг и открыл в банке счет.
proftpd66
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:03
Ставки по депо есчо не собираютсо резать?
escobar
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:16
Фантом написав: Skiw написав:
Какие ограничения накладывает?
ЗЫ мопед не мой
Вобщем Моня скатился в полное гуано. Будет грустно если вся БСУ перейдёт на Монины рельсы.
А что, БСУ должна класть болт на закон? Так если начнет класть то явно не ради выгоды клиентов.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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