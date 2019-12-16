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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:19
БСУ в следующем году уже вся будет с реестром должников работать в онлайне с лагом в 1 час. Но сейчас ещё нет. Отсюда и вопрос. Может моно такие умные, что их в прод запустили раньше всех.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:20
Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?
PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:32
MASolomko написав:
Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?
У меня в июне последний раз мониторил.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:33
MASolomko написав:
Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?
Меня еще в июне перестал мониторить, а до того полтора года мониторил.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:16
viewtopic.php?p=4815917#p4815917
escobar написав:
Ставки по депо есчо не собираютсо резать?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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