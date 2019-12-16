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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1624162516261627>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:19

БСУ в следующем году уже вся будет с реестром должников работать в онлайне с лагом в 1 час. Но сейчас ещё нет. Отсюда и вопрос. Может моно такие умные, что их в прод запустили раньше всех.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:20

Re: Monobank

Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:32

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

У меня в июне последний раз мониторил.
denmayer
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:33

Re: Monobank

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

Меня еще в июне перестал мониторить, а до того полтора года мониторил.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:16

  escobar написав:Ставки по депо есчо не собираютсо резать?

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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:59

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.

Меня по запросу только мониторили.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:12

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.

Меня вообще не мониторил, но я не просил кредитный лимит, у меня его нет )
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:19

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.


Так а как определить мониторил или нет? Там какая-то запись есть в кредитной истории или что?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:33

  rudnitep написав:
  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.


Так а как определить мониторил или нет? Там какая-то запись есть в кредитной истории или что?

Да, есть. При каждом обращении банка, остаётся запись в истории с разными пометками. Мониторил, Заявка на кредит и т.п.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:34

  MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.


В июне мониторил последний раз.
Igor3777
 
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