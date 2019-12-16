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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1624162516261627
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:37

Re: Monobank

Причём Тазик мониторил перед повышением кредлимита, а Моня постоянно и особенно перед тем как срезать этот лимит.
Хозяин один, а исполнители разные. И не в пользу Мони, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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