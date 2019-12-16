Причём Тазик мониторил перед повышением кредлимита, а Моня постоянно и особенно перед тем как срезать этот лимит.
Хозяин один, а исполнители разные. И не в пользу Мони, однозначно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 23:37
Re: Monobank
Причём Тазик мониторил перед повышением кредлимита, а Моня постоянно и особенно перед тем как срезать этот лимит.
Хозяин один, а исполнители разные. И не в пользу Мони, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 17 гру, 2019 00:45
Моні, напевно, почало влітати в копійочку щомісяця моніторити більше ляма клієнтів - почали оптимізувати витрати. З приводу господаря, виглядає так, що СЛТ лише контролює, щоб банда ще один банк під Фонд не підвела, а стратегією і тактикою вони займаються самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 17 гру, 2019 01:11
Дякую
Додано: Вів 17 гру, 2019 01:17
Re: Monobank
Мою никогда не запрашивал, кроме первого раза
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