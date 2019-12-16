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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:37

Re: Monobank

Причём Тазик мониторил перед повышением кредлимита, а Моня постоянно и особенно перед тем как срезать этот лимит.
Хозяин один, а исполнители разные. И не в пользу Мони, однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:45

Моні, напевно, почало влітати в копійочку щомісяця моніторити більше ляма клієнтів - почали оптимізувати витрати. З приводу господаря, виглядає так, що СЛТ лише контролює, щоб банда ще один банк під Фонд не підвела, а стратегією і тактикою вони займаються самостійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:11

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  Sain_повернувся написав:Друзі, хто поповнював валютний депозит в касі по КОДу, при поповненні видають якийсь документ підтверджуючий внесення коштів? Як за швидко в додатку оновлюється інфа про те що кошти внесені?

Sain_повернувся, я пополнял действующий валютный депозит по коду. Дают стандартную квитанцию с назначением платежа "Переказ коштів на депозит згідно з договором, ПІБ, ІПН". В течение 10 минут где-то инфа обновляется.

Дякую
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:17

Re: Monobank

MASolomko написав:Раньше monobank каждый месяц мониторил кредитную историю, а вот уже второй месяц и перестал это делать. У всех так стало?

PS УБКИ сейчас через сайт позволяет 1 раз в год заказывать кредитную историю бесплатно.
Мою никогда не запрашивал, кроме первого раза
Faceless
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