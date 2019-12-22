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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:02

  ROLF написав:Аргументируйте....


Эта закономерность вытекает из-за подобных случаев в Приватбанке, т.к. хозяин Монобанка является бывшим работником Приватбанка.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:03

Re: Monobank

Панове, а я тут з валютними депо, можна їх через Таскомбанк поповнювати і знімати? Як там на практиці?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 11:54

  la9 написав:Нашел в списке победителей розыгрыша платиновых карт https://www.universalbank.com.ua/storag ... pozitu.pdf свой номер телефона (та часть, что показана), начальную букву фамилии. Отличается только имя, но мое и имя в списке начинаются с одной буквы... При этом, номер телефона в конце - редкая красивая комбинация...

Звонков/сообщений с поздравлениями не было.
КЦ долго проверяла, переспрашивала, и потом неуверенным голосом сказала, что это не я... Но сказано было так, что сомнения остались...
Никто не сталкивался с подобной ситуацией - в банке как аптеке - все четко и ошибка исключена? Или ... всё может быть? :?


Якщо не належите до "слуг" - то шанси не великі навіть у такій дрібничці :)

viewtopic.php?p=4767297#p4767297
viewtopic.php?p=4782333#p4782333
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:06

  Скупердяй написав:Панове, а я тут з валютними депо, можна їх через Таскомбанк поповнювати і знімати? Як там на практиці?

Пополнение в моей практике было, успешно. Формируете в приложении пополнение наличными, в кассе называете код, дают квитанцию, минут через 20 в приложении видно, что депозит пополнен.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:23

  vollena71 написав:
  Скупердяй написав:Панове, а я тут з валютними депо, можна їх через Таскомбанк поповнювати і знімати? Як там на практиці?

Пополнение в моей практике было, успешно. Формируете в приложении пополнение наличными, в кассе называете код, дают квитанцию, минут через 20 в приложении видно, что депозит пополнен.
Снятие тоже работает на отлично. Снимал под фонд -все ок. Единственное надо через горячку Мони заказывать минимум за два дня до окончания депо выплату на конкретное отделение таси, иначе если подавать заявку одновременно с окончанием депо (там в апликухе есть такой подпункт), то теряются два банк-дня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:56

  Kevin написав:
  ROLF написав:Аргументируйте....


Эта закономерность вытекает из-за подобных случаев в Приватбанке, т.к. хозяин Монобанка является бывшим работником Приватбанка.

Ну так себе аргумент....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:15

Re: Monobank

rosstikf написав:Щось заплутався памятаю точно коли відкривав білу віртуальну карту в умовах було що без комісії можна знімати депозит і проценти по ньому. Сьогодні заходжу в тарифи там такого пункту вже немає. Написав в чат казала, що буде комісія 0.5%.
Я також саме так читав - без відсотків знімати депозити, відсотки по ним...
Інкогніто
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