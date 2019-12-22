la9 написав:Нашел в списке победителей розыгрыша платиновых карт https://www.universalbank.com.ua/storag ... pozitu.pdf свой номер телефона (та часть, что показана), начальную букву фамилии. Отличается только имя, но мое и имя в списке начинаются с одной буквы... При этом, номер телефона в конце - редкая красивая комбинация...
Звонков/сообщений с поздравлениями не было. КЦ долго проверяла, переспрашивала, и потом неуверенным голосом сказала, что это не я... Но сказано было так, что сомнения остались... Никто не сталкивался с подобной ситуацией - в банке как аптеке - все четко и ошибка исключена? Или ... всё может быть?
Якщо не належите до "слуг" - то шанси не великі навіть у такій дрібничці
Скупердяй написав:Панове, а я тут з валютними депо, можна їх через Таскомбанк поповнювати і знімати? Як там на практиці?
Пополнение в моей практике было, успешно. Формируете в приложении пополнение наличными, в кассе называете код, дают квитанцию, минут через 20 в приложении видно, что депозит пополнен.
Снятие тоже работает на отлично. Снимал под фонд -все ок. Единственное надо через горячку Мони заказывать минимум за два дня до окончания депо выплату на конкретное отделение таси, иначе если подавать заявку одновременно с окончанием депо (там в апликухе есть такой подпункт), то теряются два банк-дня
rosstikf написав:Щось заплутався памятаю точно коли відкривав білу віртуальну карту в умовах було що без комісії можна знімати депозит і проценти по ньому. Сьогодні заходжу в тарифи там такого пункту вже немає. Написав в чат казала, що буде комісія 0.5%.
Я також саме так читав - без відсотків знімати депозити, відсотки по ним...