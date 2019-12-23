kreuz написав:Звідси на Форвард закинув СЕПом до 15-ої години 2 платежі (по IBAN і традиційно), близко 16-ої вже обидва були на місці. Далі десь о 16:45 повторив IBAN, здається до 18-ої години також отримав. До котрої тут день у день відправляють, за яким регламентом взагалі?
Підтримка стверджувала, що день у день відправляють до 16-ї. Схоже, що вам пощастило.
yama написав:Кредит агриколь зарплатная карта самый де*** банк А) снятие без комиссии только в некоторых банкоматах точнее Атмосфера, коих еще искать может 5-10 на город миллионник Б) обязательн три проводки в месяц и средний остаток о итогам месяца не менее 3000 грн. Иначе абонплата 20 грн мес Каки плюшки да никаких ! Одни минусы . Про три тысячи пока не уверен, лень узнавать. Но поддержка может врать по многим вопросам как и менеджеры в банке не говорят об 1% комисси при Снятии денег с текущего счета , да тарифы можно почитать на сайте но врут то в отделении и по телефону горячей линии. Принципиал но в день получки покупаю в супермаркете три пачки спичек на три чека после чего снимаю все . А еще и карта без пей паса и с чипом ... Даже на спички пин код вводить надо.... Вот вам зарплатная карта
Ваша проблема не в банку, а втому, що ви не вмієте працювати з доступною інформацією. Тарифи Кредіагріколя, в тому числі і по зарплатним проектам доступні на сайті: https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... 261814#938 Виходячи з ваших припущень (а де договір, ви його не читали? ), у вас тарифний пакет Light з абонплатою в 10 грн ( абонплата не сплачується якщо було 3 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн) або Light Plus - 20 грн абонплати (абонплата не сплачується якщо було 5 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн). При цьому зняття в мережі "Атмосфери" без комісії, в банкоматах інших банків - 5000 грн/міс без комісії, якщо більше - 5 грн за операцію. Нічого екстраординарного не бачу - ви що, готівку кожен день знімаєте? Якщо ж хотілося безконтактну карту і зняття у всіх банкоматах безкоштовно, знову ж таки, слід було глянути тарифи (а, так, "лень узнавать"...) і вибрати тарифний план Smart (карта MC World Contactless), в якому ці плюшки (плюс інші додаткові) пропонуються за абонплату в 50 грн/міс, яку знову ж таки, можна не платити якщо по карті більше 10 операцій в місяць. Так що топайте в банк і пишіть заяву на перевід в Smart пакет.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте? Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi: – 0,9% від суми зняття – безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття
Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте? Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi: – 0,9% від суми зняття – безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття
Зняття власних коштів за карткою в Українi 0,5% від суми зняття
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?
Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте? Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi: – 0,9% від суми зняття – безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття
Зняття власних коштів за карткою в Українi 0,5% від суми зняття
Для катки у гривні, а питання було про картку у євро. Якщо ж міняти на гривню, то треба ще враховувати курс купівлі.
Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте? Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi: – 0,9% від суми зняття – безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття