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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1646164716481649
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 19:37

  kreuz написав:Звідси на Форвард закинув СЕПом до 15-ої години 2 платежі (по IBAN і традиційно), близко 16-ої вже обидва були на місці. Далі десь о 16:45 повторив IBAN, здається до 18-ої години також отримав. До котрої тут день у день відправляють, за яким регламентом взагалі?

Підтримка стверджувала, що день у день відправляють до 16-ї. Схоже, що вам пощастило.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:14

  yama написав:Кредит агриколь зарплатная карта самый де*** банк
А) снятие без комиссии только в некоторых банкоматах точнее Атмосфера, коих еще искать может 5-10 на город миллионник
Б) обязательн три проводки в месяц и средний остаток о итогам месяца не менее 3000 грн. Иначе абонплата 20 грн мес
Каки плюшки да никаких ! Одни минусы . Про три тысячи пока не уверен, лень узнавать. Но поддержка может врать по многим вопросам как и менеджеры в банке не говорят об 1% комисси при Снятии денег с текущего счета , да тарифы можно почитать на сайте но врут то в отделении и по телефону горячей линии. Принципиал но в день получки покупаю в супермаркете три пачки спичек на три чека после чего снимаю все . А еще и карта без пей паса и с чипом ... Даже на спички пин код вводить надо.... Вот вам зарплатная карта

Ваша проблема не в банку, а втому, що ви не вмієте працювати з доступною інформацією. Тарифи Кредіагріколя, в тому числі і по зарплатним проектам доступні на сайті:
https://credit-agricole.ua/privatnym-kl ... 261814#938
Виходячи з ваших припущень (а де договір, ви його не читали? :) ), у вас тарифний пакет Light з абонплатою в 10 грн ( абонплата не сплачується якщо було 3 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн) або Light Plus - 20 грн абонплати (абонплата не сплачується якщо було 5 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн). При цьому зняття в мережі "Атмосфери" без комісії, в банкоматах інших банків - 5000 грн/міс без комісії, якщо більше - 5 грн за операцію. Нічого екстраординарного не бачу - ви що, готівку кожен день знімаєте?
Якщо ж хотілося безконтактну карту і зняття у всіх банкоматах безкоштовно, знову ж таки, слід було глянути тарифи (а, так, "лень узнавать"...) і вибрати тарифний план Smart (карта MC World Contactless), в якому ці плюшки (плюс інші додаткові) пропонуються за абонплату в 50 грн/міс, яку знову ж таки, можна не платити якщо по карті більше 10 операцій в місяць.
Так що топайте в банк і пишіть заяву на перевід в Smart пакет.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:30

Re: Monobank

Народ ,зняття в касі з єврорахунку 0.5 % ? А за границею?
Чи тільки через гривневу карту?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:40

Re: Monobank

  Ethereum написав:Чи тільки через гривневу карту?

Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Чи тільки через гривневу карту?

Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?

Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте?
Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi:
– 0,9% від суми зняття
– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку
Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:58

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Чи тільки через гривневу карту?

Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?

Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте?
Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi:
– 0,9% від суми зняття
– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку
Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття

Зняття власних коштів за карткою в Українi 0,5% від суми зняття
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30947
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:22

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?

Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте?
Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi:
– 0,9% від суми зняття
– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку
Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття

Зняття власних коштів за карткою в Українi 0,5% від суми зняття

Для катки у гривні, а питання було про картку у євро. Якщо ж міняти на гривню, то треба ще враховувати курс купівлі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:36

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Чи тільки через гривневу карту?

Хіба з гривневої в нал не ті самі 0,5%?

Що за дві ворожки, тарифи принципово не читаєте?
Валютна:
Зняття готівки за карткою в Українi:
– 0,9% від суми зняття
– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку
Зняття готівки за карткою за кордоном - 2% від суми зняття


Ага на депо і потім знімаєш у відділенні без %? :D
Ethereum
 
Повідомлень: 955
З нами з: 11.02.18
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Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 1646164716481649
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