Додано: Пон 23 гру, 2019 23:14

yama написав: Кредит агриколь зарплатная карта самый де*** банк

А) снятие без комиссии только в некоторых банкоматах точнее Атмосфера, коих еще искать может 5-10 на город миллионник

Б) обязательн три проводки в месяц и средний остаток о итогам месяца не менее 3000 грн. Иначе абонплата 20 грн мес

Каки плюшки да никаких ! Одни минусы . Про три тысячи пока не уверен, лень узнавать. Но поддержка может врать по многим вопросам как и менеджеры в банке не говорят об 1% комисси при Снятии денег с текущего счета , да тарифы можно почитать на сайте но врут то в отделении и по телефону горячей линии. Принципиал но в день получки покупаю в супермаркете три пачки спичек на три чека после чего снимаю все . А еще и карта без пей паса и с чипом ... Даже на спички пин код вводить надо.... Вот вам зарплатная карта Кредит агриколь зарплатная карта самый де*** банкА) снятие без комиссии только в некоторых банкоматах точнее Атмосфера, коих еще искать может 5-10 на город миллионникБ) обязательн три проводки в месяц и средний остаток о итогам месяца не менее 3000 грн. Иначе абонплата 20 грн месКаки плюшки да никаких ! Одни минусы . Про три тысячи пока не уверен, лень узнавать. Но поддержка может врать по многим вопросам как и менеджеры в банке не говорят об 1% комисси при Снятии денег с текущего счета , да тарифы можно почитать на сайте но врут то в отделении и по телефону горячей линии. Принципиал но в день получки покупаю в супермаркете три пачки спичек на три чека после чего снимаю все . А еще и карта без пей паса и с чипом ... Даже на спички пин код вводить надо.... Вот вам зарплатная карта

Ваша проблема не в банку, а втому, що ви не вмієте працювати з доступною інформацією. Тарифи Кредіагріколя, в тому числі і по зарплатним проектам доступні на сайті:Виходячи з ваших припущень (а де договір, ви його не читали?), у вас тарифний пакет Light з абонплатою в 10 грн ( абонплата не сплачується якщо було 3 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн) або Light Plus - 20 грн абонплати (абонплата не сплачується якщо було 5 і більше операцій з розрахунків картою в місяць або середньоденний залишок більше 3000 грн). При цьому зняття в мережі "Атмосфери" без комісії, в банкоматах інших банків - 5000 грн/міс без комісії, якщо більше - 5 грн за операцію. Нічого екстраординарного не бачу - ви що, готівку кожен день знімаєте?Якщо ж хотілося безконтактну карту і зняття у всіх банкоматах безкоштовно, знову ж таки, слід було глянути тарифи (а, так, "лень узнавать"...) і вибрати тарифний план Smart (карта MC World Contactless), в якому ці плюшки (плюс інші додаткові) пропонуються за абонплату в 50 грн/міс, яку знову ж таки, можна не платити якщо по карті більше 10 операцій в місяць.Так що топайте в банк і пишіть заяву на перевід в Smart пакет.