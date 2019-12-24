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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 19:28
А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 24 гру, 2019 20:06
А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.
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andreyiskra
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Додано: Вів 24 гру, 2019 20:08
klug написав:
А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?
Моно в УБКИ не передает данные о покупке частями. Про другие кредитные бюро не знаю.
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rudnitep
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Додано: Вів 24 гру, 2019 20:32
andreyiskra написав:
А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.
Да, знали. Это достаточно старая фича.
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ingtrans
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:04
ingtrans написав: andreyiskra написав:
А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.
Да, знали. Это достаточно старая фича.
І ця хрєнь не вимикається.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 21:24
andreyiskra написав:
А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.
Android-only фича, на iOS (вроде) не реализована из-за ограничений в работе NFC-модуля.
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