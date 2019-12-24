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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:28

А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:06

А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:08

  klug написав:А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?


Моно в УБКИ не передает данные о покупке частями. Про другие кредитные бюро не знаю.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:32

Re: Monobank

  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.

Да, знали. Это достаточно старая фича.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:04

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.

Да, знали. Это достаточно старая фича.

І ця хрєнь не вимикається.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:24

  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.

Android-only фича, на iOS (вроде) не реализована из-за ограничений в работе NFC-модуля.
sauvignon
 
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  #<1 ... 1647164816491650
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