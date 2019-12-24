RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:28

А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:06

А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.
andreyiskra
 
Повідомлень: 805
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:08

  klug написав:А Моно покупку частинами світить у кредитній історії як окремий договір чи за зразком Прихвата показує просто як заборгованість по кредитці?


Моно в УБКИ не передает данные о покупке частями. Про другие кредитные бюро не знаю.
rudnitep
 
Повідомлень: 162
З нами з: 16.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:32

Re: Monobank

  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.

Да, знали. Это достаточно старая фича.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:04

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.

Да, знали. Это достаточно старая фича.

І ця хрєнь не вимикається.
Кочевник
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 16.02.17
Подякував: 208 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:24

  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё. Я не знал, случайно получилось.

Android-only фича, на iOS (вроде) не реализована из-за ограничений в работе NFC-модуля.
sauvignon
 
Повідомлень: 247
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:32

  Кочевник написав:
  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:А вы знали что если при открытом приложении мони поднести карту с пэйпасом, то приложение считывает номер карты и предлагает закинуть деньги на неё.

Да, знали. Это достаточно старая фича.

І ця хрєнь не вимикається.

а ви її не вмикайте.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 556
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:38

Вона активована в додатку за замовчуванням.
Тількі но клав телефон поруч з портмоне, вилазив той довбаний кіт.
Кочевник
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 16.02.17
Подякував: 208 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:40

  Кочевник написав:Вона активована в додатку за замовчуванням.
Тількі но клав телефон поруч з портмоне, вилазив той довбаний кіт.

NFC вимикайте вручну, і нічого не спрацьовуватиме. Користуйтесь необхідним, коли є потреба.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 556
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:41

А навпаки, коли піднести карту з пейпасом на неї з МОно можна перекинути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30961
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1648164916501651>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.