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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1648164916501651
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:07

  Son of Sun написав:NFC вимикайте вручну

Ни разу не выключал и не вижу смысла.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:50

Re: Monobank

Усім доброго дня і з Різдвом Хрестовим.
Скажіть, будь ласка, чи існують якісь обмеження разового поповнення картки? Також цікавить, чи є обмеження в сумі оплати?
Дякую
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:30

  orest написав:Усім доброго дня і з Різдвом Хрестовим.
Скажіть, будь ласка, чи існують якісь обмеження разового поповнення картки? Також цікавить, чи є обмеження в сумі оплати?
Дякую

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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:42

  Vorlon написав:
  Son of Sun написав:NFC вимикайте вручну

Ни разу не выключал и не вижу смысла.


Чел писал о том, что у него он все время во включенном состоянии и ловит всё, что только можно. Был дан простой совет, как избежать этого.

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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:03

Re: Monobank

Замість мастурбації із вмиканням-вимиканням NFc прибрав додаток шмоньки і життя налагодилося.
Кочевник
 
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