Ни разу не выключал и не вижу смысла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:07
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:50
Re: Monobank
Усім доброго дня і з Різдвом Хрестовим.
Скажіть, будь ласка, чи існують якісь обмеження разового поповнення картки? Також цікавить, чи є обмеження в сумі оплати?
Дякую
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:30
60000 грн за раз, только лимит в приложении надо поднять.
По оплате в тсс ограничений нет
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:42
Чел писал о том, что у него он все время во включенном состоянии и ловит всё, что только можно. Был дан простой совет, как избежать этого.
О ваших жизненных привычках держите нас в курсе.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 25 гру, 2019 11:03
Re: Monobank
Замість мастурбації із вмиканням-вимиканням NFc прибрав додаток шмоньки і життя налагодилося.
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