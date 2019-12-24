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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12

  Flamingo написав:... Проще выработать привычку закрывать монино приложение после использование (оно-то как раз постоянно в фоновом режиме ну уж точно не надо)...

По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21

  ramzes4 написав:По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.
Maksi2
 
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