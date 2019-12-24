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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1649165016511652 Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12 Flamingo написав: ... Проще выработать привычку закрывать монино приложение после использование (оно-то как раз постоянно в фоновом режиме ну уж точно не надо)... ... Проще выработать привычку закрывать монино приложение после использование (оно-то как раз постоянно в фоновом режиме ну уж точно не надо)...

По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.

Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся ramzes4

Повідомлень: 339 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1303 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21 ramzes4 написав: По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.

Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили. При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили. ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. На этом форуме модератор который удаляетмои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. Maksi2 Повідомлень: 406 З нами з: 18.06.19 Подякував: 66 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:48 Maksi2 написав: При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили. При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода". Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода". ramzes4

Повідомлень: 339 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1303 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58 Maksi2 написав: ramzes4 написав: По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.

Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили. При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое Витька,извинись,я всё прощу

http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Мизантрóп

Повідомлень: 3416 З нами з: 03.12.14 Подякував: 432 раз. Подякували: 485 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28 Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo

Прямо мои мысли

Как там, кстати, новый телефончик - удобно платить? Прямо мои мыслиКак там, кстати, новый телефончик - удобно платить?

Конечно удобно. Правда первые два дня не мог понять WTF - вроде все работает, но не платиЦЦа - ни в магазах, ни в киевском метро - НИГДЕ. Полез в и-нет и проичатал про классический баг сяоми, который зачем-то по умолчанию "встроенный элемент безопасности" ставит кошелек SIM хотя где-то с 5го андроида для подобных вещей используеЦЦа НСЕ. Поменял настройки и уже даже в ОАЭ протестил - все летает. Единственный минус - поймал себя на мысли, что стал забывать пины своих карт, пришлось те которые, используются для снятия нала записать в "скрытую" заметку в телефоне. Конечно удобно. Правда первые два дня не мог понять WTF - вроде все работает, но не платиЦЦа - ни в магазах, ни в киевском метро - НИГДЕ. Полез в и-нет и проичатал про классический баг сяоми, который зачем-то по умолчанию "встроенный элемент безопасности" ставит кошелек SIM хотя где-то с 5го андроида для подобных вещей используеЦЦа НСЕ. Поменял настройки и уже даже в ОАЭ протестил - все летает. Единственный минус - поймал себя на мысли, что стал забывать пины своих карт, пришлось те которые, используются для снятия нала записать в "скрытую" заметку в телефоне.

Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно. , вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно. 1finanсier

Повідомлень: 45 З нами з: 02.09.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48 Мизантрóп написав: ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое

Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и уха

Мяу - вам денежка.

Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду. Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и ухаМяу - вам денежка.Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду. Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 25 гру, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз. ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. На этом форуме модератор который удаляетмои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. Maksi2 Повідомлень: 406 З нами з: 18.06.19 Подякував: 66 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52 1finanсier написав: Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно. , вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.

НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп". НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп". Flamingo

Повідомлень: 3586 З нами з: 20.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1649165016511652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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