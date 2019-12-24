По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12
По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21
При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:48
Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода".
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58
ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28
Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48
Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и уха
Мяу - вам денежка.
Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 25 гру, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52
НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп".
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