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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12

  Flamingo написав:... Проще выработать привычку закрывать монино приложение после использование (оно-то как раз постоянно в фоновом режиме ну уж точно не надо)...

По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21

  ramzes4 написав:По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:48

  Maksi2 написав:При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода".
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58

  Maksi2 написав:
  ramzes4 написав:По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Прямо мои мысли :D
Как там, кстати, новый телефончик - удобно платить? ;)

Конечно удобно. Правда первые два дня не мог понять WTF - вроде все работает, но не платиЦЦа - ни в магазах, ни в киевском метро - НИГДЕ. Полез в и-нет и проичатал про классический баг сяоми, который зачем-то по умолчанию "встроенный элемент безопасности" ставит кошелек SIM хотя где-то с 5го андроида для подобных вещей используеЦЦа НСЕ. Поменял настройки и уже даже в ОАЭ протестил - все летает. Единственный минус - поймал себя на мысли, что стал забывать пины своих карт, пришлось те которые, используются для снятия нала записать в "скрытую" заметку в телефоне.

Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48

  Мизантрóп написав:ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое

Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и уха :)
Мяу - вам денежка.
Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 25 гру, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52

  1finanсier написав:Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.

НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп".
Flamingo
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