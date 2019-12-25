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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12

  Flamingo написав:... Проще выработать привычку закрывать монино приложение после использование (оно-то как раз постоянно в фоновом режиме ну уж точно не надо)...

По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21

  ramzes4 написав:По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:48

  Maksi2 написав:При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода".
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58

  Maksi2 написав:
  ramzes4 написав:По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся :)

При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.

ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Flamingo
Прямо мои мысли :D
Как там, кстати, новый телефончик - удобно платить? ;)

Конечно удобно. Правда первые два дня не мог понять WTF - вроде все работает, но не платиЦЦа - ни в магазах, ни в киевском метро - НИГДЕ. Полез в и-нет и проичатал про классический баг сяоми, который зачем-то по умолчанию "встроенный элемент безопасности" ставит кошелек SIM хотя где-то с 5го андроида для подобных вещей используеЦЦа НСЕ. Поменял настройки и уже даже в ОАЭ протестил - все летает. Единственный минус - поймал себя на мысли, что стал забывать пины своих карт, пришлось те которые, используются для снятия нала записать в "скрытую" заметку в телефоне.

Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48

  Мизантрóп написав:ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое

Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и уха :)
Мяу - вам денежка.
Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 25 гру, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52

  1finanсier написав:Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.

НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27

  Кочевник написав:Замість мастурбації із вмиканням-вимиканням NFc прибрав додаток шмоньки і життя налагодилося.

Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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