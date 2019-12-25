Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48

Мизантрóп написав: ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое

Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и ухаМяу - вам денежка.Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду.