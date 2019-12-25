По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:12
По идее на Xiaomi можно для приложения выставить максимальное энергосбережение, и система сама будет "гасить" приложение после использования.
Во всяком случае, у меня даже при стандартном режиме банковские приложения гасятся
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:21
При таком способе вы не увидете и не услышите что пришли деньги в приложении, или наоборот, тю тю, ушли, да еще и в не известном направлении, ведь вы его - усыпили.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:48
Полностью согласен. Поэтому подобный подход практикую только для банков, где нет кредитных лимитов и свободных средств для "ухода".
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58
ну это надо жить на переводах,если нема своих.я отключил фоновую еще в 2017 ,хотя и малоемкое
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28
Flamingo, вибачте, якщо не секрет, часом не сяоми 8про у Вас? Бо придивляюсь зараз до нового телефону саме через те, щоб був нфс, але чув що на деяких марках телефонів нфс модулі можуть працювати некоректно.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:48
Не совсем так, и так и не так, деньги еще могут падать сами по себе на 2-3 депозита в разные дни соответственно, и когда оно само мяучит то как бы так легче, для мозга и уха
Мяу - вам денежка.
Поэтому глушить приложение Монобанка наглухо - глупо, лучше действительно включать и выключать NFC на кассе. При чем, если у вас нормальный, не тормознутый смарт, то это включение занимает ровно 1 секунду.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 25 гру, 2019 18:54, всього редагувалось 1 раз.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:52
НЕ секрет - таки сяоми. Глобалка купленная 11.11 на Али - Редми нот 8 про. Насколько я понял NFC модули не работают на тех моделях сяоми, которые шли на Китай и пр. страны типа ЮВА. Тех у кого глобалка проблем быть не должно. Но даже в глобалке надо при настройках поменять установленный параметр который называется "встроенный элемент безопасности" - вместо стоящего по умолчанию "кошелек SIM" на правильный "кошелек НСЕ" и все будет работать. Я этого не знал и 2 дня мучался тыча телефоном во все терминалы и получая "отлуп".
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:27
Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).
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