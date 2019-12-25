RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1650165116521653
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:07

  Son of Sun написав:Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).

Мені геморно вже розблоковувати телефон у черзі, одночасно відповідаючи на питання касира про пакет та надаючи картку лояльності, а ще перевіряючи аби касир нічого двічі не робила замість одного разу. А ви ще про запуск додатку мені говорите, а потім ще й вимикати НФС замість складання товарів у портфель чи пакет і останнього контрольного погляду на чек.
Моє життя і так сповнене таких "мінімум рухів", що я планую купити браслет тільки заради авто-розблокування поблизу, а ви про додавати ще кілька кажете - ні, дякую.
Slx
 
Повідомлень: 381
З нами з: 23.07.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1650165116521653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slx, Stringer і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16521)
26.12.2019 08:07
EximBonus Bot (904)
26.12.2019 05:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.