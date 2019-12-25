Son of Sun написав:Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).
Мені геморно вже розблоковувати телефон у черзі, одночасно відповідаючи на питання касира про пакет та надаючи картку лояльності, а ще перевіряючи аби касир нічого двічі не робила замість одного разу. А ви ще про запуск додатку мені говорите, а потім ще й вимикати НФС замість складання товарів у портфель чи пакет і останнього контрольного погляду на чек.
Моє життя і так сповнене таких "мінімум рухів", що я планую купити браслет тільки заради авто-розблокування поблизу, а ви про додавати ще кілька кажете - ні, дякую.