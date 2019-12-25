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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1650165116521653
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:07

  Son of Sun написав:Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).

Мені геморно вже розблоковувати телефон у черзі, одночасно відповідаючи на питання касира про пакет та надаючи картку лояльності, а ще перевіряючи аби касир нічого двічі не робила замість одного разу. А ви ще про запуск додатку мені говорите, а потім ще й вимикати НФС замість складання товарів у портфель чи пакет і останнього контрольного погляду на чек.
Моє життя і так сповнене таких "мінімум рухів", що я планую купити браслет тільки заради авто-розблокування поблизу, а ви про додавати ще кілька кажете - ні, дякую.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:22

  Son of Sun написав:
  Кочевник написав:Замість мастурбації із вмиканням-вимиканням NFc прибрав додаток шмоньки і життя налагодилося.

Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати.
Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).

Данунафіг. Замість того, щоби надати користувачам можливість вимикати дратівливі функції, вигадують, що ось така послідовність дій зовсім не мастурбація.
Один чекбокс, замість купи щоденних дій.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:38

Re: Monobank

В целом согласен, можно было бы сделать отключаемой фичой, но просто интересно, сколько людей сталкивались с ситуацией, когда приложение непроизвольно открывалось из-за того, что рядом была карта? За отзывами специально не следил, но 2-3 раза на глаза попадались отзывы о том, что эта фича мешает. Я ни разу не сталкивался. Видимо, это потому что, во-первых, у меня эта фича срабатывает только на разблокированном телефоне, а, во-вторых, я не ношу банковские карты в чехле телефона.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 08:59

Re: Monobank

Подскажите пожалуйста, а на моно в тех. Овер возможно попасть? Или как тут это происходит?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:02

  R3WIND написав:Подскажите пожалуйста, а на моно в тех. Овер возможно попасть? Или как тут это происходит?

Нет
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:58

  R3WIND написав:Подскажите пожалуйста, а на моно в тех. Овер возможно попасть? Или как тут это происходит?

Как правило, нет, но иногда можно. Список таких ситуаций невелик:
1. Если сумма запланированной операции списания (обслуживание, платёж по рассрочке) превышает доступный объём средств с кредитным лимитом;
2. При покупке билетов у некоторых авиакомпаний вначале идёт блокировка операции, затем отмена и повторное списание по новому курсу.

Штраф за теховер не применяется, на него распространяются стандартные условия кредитного лимита.
sauvignon
 
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