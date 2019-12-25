Son of Sun написав:Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати. Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).
Мені геморно вже розблоковувати телефон у черзі, одночасно відповідаючи на питання касира про пакет та надаючи картку лояльності, а ще перевіряючи аби касир нічого двічі не робила замість одного разу. А ви ще про запуск додатку мені говорите, а потім ще й вимикати НФС замість складання товарів у портфель чи пакет і останнього контрольного погляду на чек. Моє життя і так сповнене таких "мінімум рухів", що я планую купити браслет тільки заради авто-розблокування поблизу, а ви про додавати ще кілька кажете - ні, дякую.
Кочевник написав:Замість мастурбації із вмиканням-вимиканням NFc прибрав додаток шмоньки і життя налагодилося.
Якщо свайпнути зверху, то з'являється швидке меню, в якому дуже швидко вимикається NFC. При відкритті Google Pay він питає чи активувати NFC, натискаючи активувати, все готове для оплати. Рухів мінімум, не треба нічого зносити, NFC не споживає навіть мінімум енергії (не так як BT чи WiFi, але є).
Данунафіг. Замість того, щоби надати користувачам можливість вимикати дратівливі функції, вигадують, що ось така послідовність дій зовсім не мастурбація. Один чекбокс, замість купи щоденних дій.
В целом согласен, можно было бы сделать отключаемой фичой, но просто интересно, сколько людей сталкивались с ситуацией, когда приложение непроизвольно открывалось из-за того, что рядом была карта? За отзывами специально не следил, но 2-3 раза на глаза попадались отзывы о том, что эта фича мешает. Я ни разу не сталкивался. Видимо, это потому что, во-первых, у меня эта фича срабатывает только на разблокированном телефоне, а, во-вторых, я не ношу банковские карты в чехле телефона.
R3WIND написав:Подскажите пожалуйста, а на моно в тех. Овер возможно попасть? Или как тут это происходит?
Как правило, нет, но иногда можно. Список таких ситуаций невелик: 1. Если сумма запланированной операции списания (обслуживание, платёж по рассрочке) превышает доступный объём средств с кредитным лимитом; 2. При покупке билетов у некоторых авиакомпаний вначале идёт блокировка операции, затем отмена и повторное списание по новому курсу.
Штраф за теховер не применяется, на него распространяются стандартные условия кредитного лимита.
andresBeck написав:Ще не бачив людей, які кладуть смартфон з увімкненим екраном на картки чи портмоне з ними
Есть чехлы для телефонов с кармашками, в которых, видимо, некоторые носят карты. В этом случае, не исключаю, что приложение может запускаться самопроизвольно. Но если бы проблема была реально, то, ИМХО, было бы много жалоб, а так видел 2-3 за всё время.