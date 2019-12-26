andresBeck написав:Ще не бачив людей, які кладуть смартфон з увімкненим екраном на картки чи портмоне з ними (це не логічно, як мінімум). Надумана проблема для більшості.
Ну а так: - телефон у flip case і там у карманчиках картки - телефон після використання блокуеться автоматично, наприклад через 30 або 40 секунд - Я захлопую flip case і кладу телефон у карман (завжди так роблю, бо знаю, що екран вимкнеться через 30 або 40 секунд)
Тобто я кладу картки на увімкнений екран. Про це мова у процитованому?
Ну тоді так. Проте це скоріше виключення із правил. Крім того, flip case це для людей 40+ (ніколи не бачив людей молодше з таким чохлом, а от ближче до пенсійого віку - навалом), на яких Моно не дуже орієнтується, того це питання очевидно ніколи і не піднімалось.