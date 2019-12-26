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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1651165216531654
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:48

Re: Monobank

  justit написав:
  andresBeck написав:Ще не бачив людей, які кладуть смартфон з увімкненим екраном на картки чи портмоне з ними (це не логічно, як мінімум). Надумана проблема для більшості.


Ну а так:
- телефон у flip case і там у карманчиках картки
- телефон після використання блокуеться автоматично, наприклад через 30 або 40 секунд
- Я захлопую flip case і кладу телефон у карман (завжди так роблю, бо знаю, що екран вимкнеться через 30 або 40 секунд)

Тобто я кладу картки на увімкнений екран.
Про це мова у процитованому?

Ну тоді так. Проте це скоріше виключення із правил. Крім того, flip case це для людей 40+ (ніколи не бачив людей молодше з таким чохлом, а от ближче до пенсійого віку - навалом), на яких Моно не дуже орієнтується, того це питання очевидно ніколи і не піднімалось.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:51

Flipcase для мене - це додатковий захист выд падіння
А те, що більшість молоді, що я зустрічаю, ходять з тріснутими екранами мабудь говорить про те, що..... ну так :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:33

Re: Monobank

Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:31

  sergiylfc написав:andreyiskra Не понял, в смысле, если карту с чипом поднести к телефону, в котором есть НФС, и открыт Моно, пройдет считывание карты?

П.С: Всех с праздником!

Да
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:23

  Sain_повернувся написав:Друзі, хто з пакетом айрон/платина від моно ходив в зали лаунж кей (не мастеркард лаунж) - ви реєстрували в додатки візу інфініт з пакета чи все ж проходили по ворлд еліт?

В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:34

Re: Monobank

  sauvignon написав:В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.

А у Вас Infinite разве регистрируется в приложении LoungeKey? В свое время, еще в августе, активно общался с поддержкой на тему того, что Infinite нельзя зарегистрировать в приложении, на что в итоге получил ответ, что LoungeKey не работает с виртуальными картами. Но в любом случае, Infinite фактически и не нужна для LoungeKey, потому World Elite имеет точно такие же привилегии в LoungeKey. Более того, регистрация в приложении не нужна для того, чтобы пользоваться LoungeKey. Приложение фактически нужно только для удобства (поиск информации о залах и использование QR-кода). И, кстати, QR-код в приложении для World Elite не формируется. Не знаю, у всех ли так, но точно знаю, что не только у меня.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:08

  ingtrans написав:
  sauvignon написав:В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.

А у Вас Infinite разве регистрируется в приложении LoungeKey? В свое время, еще в августе, активно общался с поддержкой на тему того, что Infinite нельзя зарегистрировать в приложении, на что в итоге получил ответ, что LoungeKey не работает с виртуальными картами. Но в любом случае, Infinite фактически и не нужна для LoungeKey, потому World Elite имеет точно такие же привилегии в LoungeKey. Более того, регистрация в приложении не нужна для того, чтобы пользоваться LoungeKey. Приложение фактически нужно только для удобства (поиск информации о залах и использование QR-кода). И, кстати, QR-код в приложении для World Elite не формируется. Не знаю, у всех ли так, но точно знаю, что не только у меня.

Честно говоря, даже не пробовал регистрировать Infinite в приложении, сразу добавил World Elite.
Приложением воспользовался только для того, чтобы просматривать достуные залы, а с генерированием QR-кода тоже не справился - вообще есть эта функция в приложении?
Но вход в залы LoungeKey возможен по обеим картам, проверял неделю назад в двух аэропортах за пределами Украины, просто администратор переписывал номер карт из приложения.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:25

Re: Monobank

  sauvignon написав:Приложением воспользовался только для того, чтобы просматривать достуные залы, а с генерированием QR-кода тоже не справился - вообще есть эта функция в приложении?

Для World Elite у меня QR-код не формируется.
  sauvignon написав:Но вход в залы LoungeKey возможен по обеим картам, проверял неделю назад в двух аэропортах за пределами Украины, просто администратор переписывал номер карт из приложения.

Это само собой - для того, чтобы ходить в LoungeKey, не нужна Visa, пропускают и по World Elite.
ingtrans
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