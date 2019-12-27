Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:34

sauvignon написав: В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку. В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.

А у Вас Infinite разве регистрируется в приложении LoungeKey? В свое время, еще в августе, активно общался с поддержкой на тему того, что Infinite нельзя зарегистрировать в приложении, на что в итоге получил ответ, что LoungeKey не работает с виртуальными картами. Но в любом случае, Infinite фактически и не нужна для LoungeKey, потому World Elite имеет точно такие же привилегии в LoungeKey. Более того, регистрация в приложении не нужна для того, чтобы пользоваться LoungeKey. Приложение фактически нужно только для удобства (поиск информации о залах и использование QR-кода). И, кстати, QR-код в приложении для World Elite не формируется. Не знаю, у всех ли так, но точно знаю, что не только у меня.