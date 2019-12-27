andresBeck написав:Ще не бачив людей, які кладуть смартфон з увімкненим екраном на картки чи портмоне з ними (це не логічно, як мінімум). Надумана проблема для більшості.
Ну а так: - телефон у flip case і там у карманчиках картки - телефон після використання блокуеться автоматично, наприклад через 30 або 40 секунд - Я захлопую flip case і кладу телефон у карман (завжди так роблю, бо знаю, що екран вимкнеться через 30 або 40 секунд)
Тобто я кладу картки на увімкнений екран. Про це мова у процитованому?
Ну тоді так. Проте це скоріше виключення із правил. Крім того, flip case це для людей 40+ (ніколи не бачив людей молодше з таким чохлом, а от ближче до пенсійого віку - навалом), на яких Моно не дуже орієнтується, того це питання очевидно ніколи і не піднімалось.
sauvignon написав:В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.
А у Вас Infinite разве регистрируется в приложении LoungeKey? В свое время, еще в августе, активно общался с поддержкой на тему того, что Infinite нельзя зарегистрировать в приложении, на что в итоге получил ответ, что LoungeKey не работает с виртуальными картами. Но в любом случае, Infinite фактически и не нужна для LoungeKey, потому World Elite имеет точно такие же привилегии в LoungeKey. Более того, регистрация в приложении не нужна для того, чтобы пользоваться LoungeKey. Приложение фактически нужно только для удобства (поиск информации о залах и использование QR-кода). И, кстати, QR-код в приложении для World Elite не формируется. Не знаю, у всех ли так, но точно знаю, что не только у меня.
sauvignon написав:В додатку реєстрував MC, але доступ відкрився і по віртуальній Visa, бо ідентифікатором є номер картки. За обома картками пускають, незважаючи на те, що номер обох є виключно в додатку.
А у Вас Infinite разве регистрируется в приложении LoungeKey? В свое время, еще в августе, активно общался с поддержкой на тему того, что Infinite нельзя зарегистрировать в приложении, на что в итоге получил ответ, что LoungeKey не работает с виртуальными картами. Но в любом случае, Infinite фактически и не нужна для LoungeKey, потому World Elite имеет точно такие же привилегии в LoungeKey. Более того, регистрация в приложении не нужна для того, чтобы пользоваться LoungeKey. Приложение фактически нужно только для удобства (поиск информации о залах и использование QR-кода). И, кстати, QR-код в приложении для World Elite не формируется. Не знаю, у всех ли так, но точно знаю, что не только у меня.
Честно говоря, даже не пробовал регистрировать Infinite в приложении, сразу добавил World Elite. Приложением воспользовался только для того, чтобы просматривать достуные залы, а с генерированием QR-кода тоже не справился - вообще есть эта функция в приложении? Но вход в залы LoungeKey возможен по обеим картам, проверял неделю назад в двух аэропортах за пределами Украины, просто администратор переписывал номер карт из приложения.