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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:43
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
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stryzhko
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46
stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
Вчерашний утренний приват на моню вчера и зашел....
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:48
stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
Обычно все день в день было, если отправить до 17:00. В моне говорят, что все упешно отправили, а в Кредо говорят, что провели все, что приходило.
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