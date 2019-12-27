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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:43
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
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stryzhko
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46
stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
Вчерашний утренний приват на моню вчера и зашел....
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ROLF
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:48
stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
Обычно все день в день было, если отправить до 17:00. В моне говорят, что все упешно отправили, а в Кредо говорят, что провели все, что приходило.
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Sagittarius
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:54
ROLF написав:
Вчерашний утренний приват на моню вчера и зашел....
Это было новогоднее чудо
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк, а также со счета ФОП по реквизитам СПД. Со счета физлица по обычным реквизитам в monobank никогда день в день не проходили, но вчера был продленный день, возможно, поэтому пришли.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50
ingtrans написав:
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк
А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?
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klug
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55
klug написав: ingtrans написав:
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк
А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?
Це якщо грошенята не в Приваті лежать.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:56
klug написав: ingtrans написав:
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк
А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?
Ей и шлю. Фактически это СЭП и есть, если я правильно понимаю.
Хотя нет, Вы, видимо, о каком-то другом пути.
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ingtrans
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