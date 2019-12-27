Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 18:43
Re: Monobank
Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:48
Обычно все день в день было, если отправить до 17:00. В моне говорят, что все упешно отправили, а в Кредо говорят, что провели все, что приходило.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:54
Это было новогоднее чудо
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк, а также со счета ФОП по реквизитам СПД. Со счета физлица по обычным реквизитам в monobank никогда день в день не проходили, но вчера был продленный день, возможно, поэтому пришли.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50
А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55
Це якщо грошенята не в Приваті лежать.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:56
Ей и шлю. Фактически это СЭП и есть, если я правильно понимаю.
Хотя нет, Вы, видимо, о каком-то другом пути. Поделитесь информацией, что это за бесплатный и практически мгновенный путь из Привата в А-Банк.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:53
Re: Monobank
внимание вопрос
если в черной используется кредитный лимит, а в это время на белой есть деньги насчитывается ли на них 10% годовых ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:54
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Додано: Суб 28 гру, 2019 20:55
Re: Monobank
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