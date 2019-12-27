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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:43

Re: Monobank

Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.

Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:46

  stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.

Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.

Вчерашний утренний приват на моню вчера и зашел....
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:48

  stryzhko написав:
Sagittarius написав:СЕПы вчера 27.12 после 16:00 уже не проходили, кто знает? У меня с моно ушло, а на Кредо не пришло.

Так тут наче ж теж як у Приваті відправляють СЕП на другий день зранку, а сьогодні міжбанківські ж не працювали.

Обычно все день в день было, если отправить до 17:00. В моне говорят, что все упешно отправили, а в Кредо говорят, что провели все, что приходило.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:54

  ROLF написав:Вчерашний утренний приват на моню вчера и зашел....

Это было новогоднее чудо :)
Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк, а также со счета ФОП по реквизитам СПД. Со счета физлица по обычным реквизитам в monobank никогда день в день не проходили, но вчера был продленный день, возможно, поэтому пришли.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:50

  ingtrans написав:Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк

А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:55

  klug написав:
  ingtrans написав:Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк

А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?

Це якщо грошенята не в Приваті лежать.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:56

  klug написав:
  ingtrans написав:Из личного опыта СЭП из Привата день в день ходит на А-банк

А для чого ви шлете на А-Банк СЕП, якщо з Прихвата є практично миттєва безкоштовна стежка туди?

Ей и шлю. Фактически это СЭП и есть, если я правильно понимаю.

Хотя нет, Вы, видимо, о каком-то другом пути. Поделитесь информацией, что это за бесплатный и практически мгновенный путь из Привата в А-Банк.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:53

Re: Monobank

внимание вопрос :)
если в черной используется кредитный лимит, а в это время на белой есть деньги насчитывается ли на них 10% годовых :) ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:54

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:55

Re: Monobank

  yama написав:если в черной используется кредитный лимит, а в это время на белой есть деньги насчитывается ли на них 10% годовых ?

Ничего не насчитывается и кэшбэк будет идти как за кредитные даже при оплате с белой за свои.
ingtrans
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