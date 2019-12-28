Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21
IMPRINTER написав:
Ага, саме до цього ми так очікували від нової влади - щоб міністр опікувався криміналом дружини колишнього партнера. Може уже час, щоб правоохоронні органи згадали про свої службові обов’язки? "Лотереї" несподівано знайшлися у сліпій плямі, десь там і чорних нотаріусів було б непогано пошукати.
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klug
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Додано: Нед 29 гру, 2019 10:44
Поясните на пальцах тормозу, в чем отличия белой карточки и в чем ее цимус. Гонять бабло, пока кредитка в минусах?
escobar
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Додано: Нед 29 гру, 2019 10:46
escobar написав:
Поясните на пальцах тормозу, в чем отличия белой карточки и в чем ее цимус. Гонять бабло, пока кредитка в минусах?
Ага - почти единственный плюс... Ну или вам вдруг VISA нужна в дополнение к MC.
Vorlon
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