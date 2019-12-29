Ага, саме до цього ми так очікували від нової влади - щоб міністр опікувався криміналом дружини колишнього партнера. Може уже час, щоб правоохоронні органи згадали про свої службові обов’язки? "Лотереї" несподівано знайшлися у сліпій плямі, десь там і чорних нотаріусів було б непогано пошукати.
sauvignon написав:Это я к тому, что если вы идёте с гостем, то можно предьявить две карты как пропуск - вас обоих могут пропустить. Это, конечно, нарушает правила пользования Lounge Key, но 32 доллара лишними не будут.
Это может не пройти, потому что иногда сверяют имена на карте и на посадочном. Да и вообще, оформлять физическую Visa для того, чтобы обманным путем пытаться провести гостя, это как-то не ком иль фо, тем более, что опять же для такого обмана физическая карта не нужна.
SeTM написав:Все намного проще, кешбек с белой карты вообще не идет, во всяком случае с виртуальной карты.
С 1 января кэшбэк должен быть по всем картам. По крайней мере, Гороховский это анонсировал еще некоторое время назад - https://t.me/OGoMono/351. И даже более того, кэшбэк уже начислялся по белой, но, похоже, начисления отключили.