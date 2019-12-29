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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1654165516561657>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:21

  IMPRINTER написав:Зображення

Ага, саме до цього ми так очікували від нової влади - щоб міністр опікувався криміналом дружини колишнього партнера. Може уже час, щоб правоохоронні органи згадали про свої службові обов’язки? "Лотереї" несподівано знайшлися у сліпій плямі, десь там і чорних нотаріусів було б непогано пошукати.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:44

Re: Monobank

Поясните на пальцах тормозу, в чем отличия белой карточки и в чем ее цимус. Гонять бабло, пока кредитка в минусах?
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 10:46

  escobar написав:Поясните на пальцах тормозу, в чем отличия белой карточки и в чем ее цимус. Гонять бабло, пока кредитка в минусах?

Ага - почти единственный плюс... Ну или вам вдруг VISA нужна в дополнение к MC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:22

  ingtrans написав:
  sauvignon написав:Но вход в залы LoungeKey возможен по обеим картам, проверял неделю назад в двух аэропортах за пределами Украины, просто администратор переписывал номер карт из приложения.

Это само собой - для того, чтобы ходить в LoungeKey, не нужна Visa, пропускают и по World Elite.

Это я к тому, что если вы идёте с гостем, то можно предьявить две карты как пропуск - вас обоих могут пропустить. Это, конечно, нарушает правила пользования Lounge Key, но 32 доллара лишними не будут.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:34

  sauvignon написав:Это я к тому, что если вы идёте с гостем, то можно предьявить две карты как пропуск - вас обоих могут пропустить. Это, конечно, нарушает правила пользования Lounge Key, но 32 доллара лишними не будут.

Это может не пройти, потому что иногда сверяют имена на карте и на посадочном. Да и вообще, оформлять физическую Visa для того, чтобы обманным путем пытаться провести гостя, это как-то не ком иль фо, тем более, что опять же для такого обмана физическая карта не нужна.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 03:46

  ingtrans написав:
  yama написав:если в черной используется кредитный лимит, а в это время на белой есть деньги насчитывается ли на них 10% годовых ?

Ничего не насчитывается и кэшбэк будет идти как за кредитные даже при оплате с белой за свои.

Все намного проще, кешбек с белой карты вообще не идет, во всяком случае с виртуальной карты.
SeTM
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:22

Re: Monobank

  SeTM написав:Все намного проще, кешбек с белой карты вообще не идет, во всяком случае с виртуальной карты.

С 1 января кэшбэк должен быть по всем картам. По крайней мере, Гороховский это анонсировал еще некоторое время назад - https://t.me/OGoMono/351. И даже более того, кэшбэк уже начислялся по белой, но, похоже, начисления отключили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:02

  ingtrans написав:
  sauvignon написав:Это я к тому, что если вы идёте с гостем, то можно предьявить две карты как пропуск - вас обоих могут пропустить. Это, конечно, нарушает правила пользования Lounge Key, но 32 доллара лишними не будут.

Это может не пройти, потому что иногда сверяют имена на карте и на посадочном. Да и вообще, оформлять физическую Visa для того, чтобы обманным путем пытаться провести гостя, это как-то не ком иль фо, тем более, что опять же для такого обмана физическая карта не нужна.

Впевнені що моно дозволить в лаунж кей зайти 2-чі на добу? Знаю що в Мастеркард лаунж по картці можна потрапити лише 1 раз на 24 години, за наступний треба платити (по крайній мірі так було в інших банках, моно 2-чі за добу не пробував)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:19

Re: Monobank

  Sain_повернувся написав:Впевнені що моно дозволить в лаунж кей зайти 2-чі на добу? Знаю що в Мастеркард лаунж по картці можна потрапити лише 1 раз на 24 години, за наступний треба платити (по крайній мірі так було в інших банках, моно 2-чі за добу не пробував)

Кажется, есть ограничения на повторное посещение одного и того же зала, но на практике проверять не приходилось. Только не совсем понимаю, как это ограничение относится к описанной ситуации. Никто же и не собирался по одной и той же карте заходить в один и тот же зал дважды в один день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:44

  ingtrans написав:
  Sain_повернувся написав:Впевнені що моно дозволить в лаунж кей зайти 2-чі на добу? Знаю що в Мастеркард лаунж по картці можна потрапити лише 1 раз на 24 години, за наступний треба платити (по крайній мірі так було в інших банках, моно 2-чі за добу не пробував)

Кажется, есть ограничения на повторное посещение одного и того же зала, но на практике проверять не приходилось. Только не совсем понимаю, как это ограничение относится к описанной ситуации. Никто же и не собирался по одной и той же карте заходить в один и тот же зал дважды в один день.

Судячи з того, що і Мастеркард Лаунж і Лаунж Кей вимагають мінімальні обіг по картці, а в моно цих вимог нема, закралась думка що моно просто оплачує відвідування ти хклієнтів у яких обігу нема за свій рахунок. Обидві картки і мастер і віза в моно прикріплені до одного фізичного рахунка тому і виникло питання, чи оплатить моно одразу 2 відвідування одного залу в той самий час... Можливо помиляюсь...
Sain_повернувся
 
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