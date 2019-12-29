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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:49
Re: Monobank
Sain_повернувся, очень сомневаюсь, что моня будет такой щедр и позволит такое провернуть. Хотя первый раз, возможно, и позволят — потом будут рассказывать про свинорылов в аэропортах...
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:22
Re: Monobank
Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
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