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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1654165516561657
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:49

Re: Monobank

Sain_повернувся, очень сомневаюсь, что моня будет такой щедр и позволит такое провернуть. Хотя первый раз, возможно, и позволят — потом будут рассказывать про свинорылов в аэропортах... :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:22

Re: Monobank

Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:42

  mephala написав:Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили

Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.

Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:50

Re: Monobank

Знайшов: viewtopic.php?p=4827026#p4827026
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 10.12.07
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04

  kreuz написав:
  mephala написав:Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили

Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.

Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.

мені саме виштовхати потрібно
mephala
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 07.04.14
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  #<1 ... 1654165516561657
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