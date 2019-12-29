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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:49
Re: Monobank
Sain_повернувся, очень сомневаюсь, что моня будет такой щедр и позволит такое провернуть. Хотя первый раз, возможно, и позволят — потом будут рассказывать про свинорылов в аэропортах...
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:22
Re: Monobank
Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:42
Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.
Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.
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Додано: Пон 30 гру, 2019 13:50
Re: Monobank
Знайшов: viewtopic.php?p=4827026#p4827026
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04
мені саме виштовхати потрібно
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