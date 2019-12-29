RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1654165516561657
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 12:49

Re: Monobank

Sain_повернувся, очень сомневаюсь, что моня будет такой щедр и позволит такое провернуть. Хотя первый раз, возможно, и позволят — потом будут рассказывать про свинорылов в аэропортах... :D
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1562
З нами з: 08.03.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:22

Re: Monobank

Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
mephala
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 07.04.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:42

  mephala написав:Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили

Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.

Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 10.12.07
Подякував: 122 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 13:50

Re: Monobank

Знайшов: viewtopic.php?p=4827026#p4827026
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 10.12.07
Подякував: 122 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04

  kreuz написав:
  mephala написав:Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили

Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.

Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.

мені саме виштовхати потрібно
mephala
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 07.04.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:07

Re: Monobank

Закончился у меня депозит в Моно. Закрыл и перегнал на карту жены. Со своего телефона вошел в ее приложуху( введя код из смс) и решил пополнить ее депозиты. Система дала отказ, позвонил на гарячку, те сказали что я никто и так нельзя. Пару недель назад все это уже делал. Но смотрю Моня в очередной раз ей вовсю подняла кредитный лимит, уменьшил его раз в 50 и у банка по этому поводу уже не возникло сомнений. Вечером с её телефона все депозиты пополнились.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:58

  Sain_повернувся написав:
  ingtrans написав:
  Sain_повернувся написав:Впевнені що моно дозволить в лаунж кей зайти 2-чі на добу? Знаю що в Мастеркард лаунж по картці можна потрапити лише 1 раз на 24 години, за наступний треба платити (по крайній мірі так було в інших банках, моно 2-чі за добу не пробував)

Кажется, есть ограничения на повторное посещение одного и того же зала, но на практике проверять не приходилось. Только не совсем понимаю, как это ограничение относится к описанной ситуации. Никто же и не собирался по одной и той же карте заходить в один и тот же зал дважды в один день.

Судячи з того, що і Мастеркард Лаунж і Лаунж Кей вимагають мінімальні обіг по картці, а в моно цих вимог нема, закралась думка що моно просто оплачує відвідування ти хклієнтів у яких обігу нема за свій рахунок. Обидві картки і мастер і віза в моно прикріплені до одного фізичного рахунка тому і виникло питання, чи оплатить моно одразу 2 відвідування одного залу в той самий час... Можливо помиляюсь...

Тиждень тому по Lounge Key вдалось провести по Visa та MC, що оформлені на 1 особу, двох різних людей без додаткової оплати. Як згадували вище, це виняток, бо за правилами на рецепції мають звіряти імена на посадковому талоні та картці.
sauvignon
 
Повідомлень: 252
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:42

  pavyak написав:Закончился у меня депозит в Моно. Закрыл и перегнал на карту жены. Со своего телефона вошел в ее приложуху( введя код из смс) и решил пополнить ее депозиты. Система дала отказ, позвонил на гарячку, те сказали что я никто и так нельзя. Пару недель назад все это уже делал. Но смотрю Моня в очередной раз ей вовсю подняла кредитный лимит, уменьшил его раз в 50 и у банка по этому поводу уже не возникло сомнений. Вечером с её телефона все депозиты пополнились.

А что вас удивляет? Это ж г***банк с отмороженным фин, фрод и прочими контролями. Страно что вобще не залочили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 18.05.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:57

  sauvignon написав:Тиждень тому по Lounge Key вдалось провести по Visa та MC, що оформлені на 1 особу, двох різних людей без додаткової оплати. Як згадували вище, це виняток, бо за правилами на рецепції мають звіряти імена на посадковому талоні та картці.

Ну человеческий фактор никто не отменял. Я к примеру для прохода давал в делийскои лаунже обе карты и свою и жены, но служащий прокатал лишь мою и говорит "проходите". Думал он мне жену в качестве гостя оформил - Ан нет - просто поленился прокатать вторую карту.
Ну и не секрет что при регистрации в аппликухе нет контроля с реальным именем и фамилией владельца, поэтому можно зарегить учётку на другого человека и проводить его по qr-коду. Тогда ФИО на посадочном и в учетке лаунжа будет совпадать
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3633
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1654165516561657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Hack-Stock, ingtrans, kostya77, la9, melkh, sens, she_ne_investor, SHURICK76, Vadim V, Zonenor і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14843)
30.12.2019 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.