Додано: Пон 30 гру, 2019 18:07

Закончился у меня депозит в Моно. Закрыл и перегнал на карту жены. Со своего телефона вошел в ее приложуху( введя код из смс) и решил пополнить ее депозиты. Система дала отказ, позвонил на гарячку, те сказали что я никто и так нельзя. Пару недель назад все это уже делал. Но смотрю Моня в очередной раз ей вовсю подняла кредитный лимит, уменьшил его раз в 50 и у банка по этому поводу уже не возникло сомнений. Вечером с её телефона все депозиты пополнились.